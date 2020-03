Atri, Notaresco, Silvi, Pineto, Giulianova e Cellino Attanasio. Sono questi i paesi nei quali, tra le giornate di sabato e domenica, sono state applicate un totale di 30 denunce per assembramento. Tutte persone uscite di casa senza motivazioni valide.

Inoltre, a Roseto, la Compagnia dei Carabinieri di Giulianova ha sorpreso 5 giovani che si erano dati appuntamento in spiaggia per consumare insieme bevande alcoliche. Data la violazione della norma attualmente in vigore, in materia di prevenzione da contagio dal Codiv-19, sono scattate le denunce a livello penale. Due dei ragazzi del gruppo hanno reagito scagliandosi contro un altro ragazzo, probabilmente responsabile della chiamata ai Carabinieri, e ne è scaturita una colluttazione. Uno dei due aggressori è stato poi trasferito al pronto soccorso per alcune lesioni riportate.