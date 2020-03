L’Amministrazione comunale di Campli anticipa la probabile mossa che il Governo centrale farà. Stop a camminate e jogging per le strade. Sarà consentito solo uscire per accompagnare fuori gli animali domestici ma rimanendo in un raggio di 300 metri dalla propria abitazione. Sarà possibile spostarsi a piedi o in bici solo per estreme necessità quali possono essere: farmaci o generi alimentari.