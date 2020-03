Tweet on Twitter

A fronte dei controlli effettuati dopo l’ordinanza più restrittiva emanata dall’Amministrazione comunale di Martinsicuro, il Sindaco Massimo Vagnoni, ha reso noti i dati. Le certificazioni ritirate sono state 3000 a cui si sono aggiunte 50 denunce e più di 10 fogli di vi obbligatori.

Inoltre, i controlli effettuati dalla polizia municipale, hanno anche interessato oltre 100 attività commerciali. Una tra queste è risultata essere tra quelle che non potevano esercitare in questo periodo. Per la suddetta scattata immediatamente oltre che l’ammenda, anche una denuncia e il ritiro della licenza.