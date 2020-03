Tweet on Twitter

Nella casa di riposo “Sorelle della Misericordia di Verona” a Pescara, 23 tra pazienti, suore e operatori, su 50 sono sarebbero risultati positivi al Covid-19.

Si tratta di 9 suore, 2 operatori sociosanitari e 12 ospiti dell’Istituto, tutte donne anziane. Solo una suora e un ospite sarebbero state trasferite in ospedale per grave insufficienza respiratoria. Le condizioni degli altri pazienti, invece, al momento non destano preoccupazioni.