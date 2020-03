Lo stop ai viaggi d’istruzione in Abruzzo durerà dino al 15 marzo. A sancirlo è un provvedimento contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sull’emergenza Coronavirus, riguardante il territorio nazionale. Tale decreto ha riguardato anche le regioni considerate fuori dalla zone rossa, e dunque anche l’Abruzzo.

Sospesi anche gemellaggi e scambi culturali, così come le uscite scolastiche. Per tutte le gite già programmate, nel decreto è previsto il diritto di recesso e si sta lavorando con le agenzie di viaggio per congelare le caparre già versate fino a quando le attività non riprenderanno. Inoltre, fino al 15 marzo, tutti gli alunni che si sono assentati per malattie infettive, avranno l’obbligo di presentare un certificato medico.