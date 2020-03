Coronavirus, altri due casi positivi a Sulmona ma il numero potrebbe salire

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

SULMONA – Salgono a 6 i casi positivi di coronavirus nel sulmonese. Dopo il 60 enne residente a Roma originario di Sulmona, il dipendente Saca 56enne, l’infermiera 40 enne che lavora alla clinica San Raffaele e l’anziana che era in cura al San Raffaele 75enne, è arrivato il responso anche dei genitori dell’infermiera. Ora sono a casa propria, ma sono in procinto di essere trasferiti in un ospedale apposito.

Si attende il risultato del tampone per un’altra infermiera, sempre del San Raffaele. Il rischio che il numero dei casi possa salire è alto.