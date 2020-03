Tweet on Twitter

Dopo l’annuncio delle nuove misure per l’emergenza coronavirus, annunciate in conferenza stampa del Presidente del Coniglio, Giuseppe Conte, anche nella nostra Regione è scattato il divieto di accalcarsi davanti a locali e supermercati. L’entrata dunque verrà gestita e regolata per evitare assembramenti di persone.

Questo, a fronte delle situazioni di “corsa alla spesa” che si sono venute a creare in molti supermercati Abruzzesi. Ricordiamo infatti, che i negozi di generi alimentari saranno riforniti e aperti regolarmente.