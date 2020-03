Tweet on Twitter

Share on Facebook

Il Comune di Corropoli, in materia di prevenzione dal Codiv-19, ha deciso con un’ordinanza datata il 13 marzo 2020, la chiusura di parchi gioco, cimitero e giardini pubblici. Un chiaro segnale da parte dell’Amministrazione che rinnova l’invito a rimanere quanto più possibile in casa e ad uscire solo in caso di estrema necessità.