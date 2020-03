NERETO – La notizia è ufficiale. A stroncare la vita del 19enne di Nereto, Luca di Nicola, è stato il Covid-19. A rendere noti i risultati del tampone effettuato post-mortem, è stato il padre tramite un post Facebook.

Il giovane era volato a Londra per raggiungere la madre che lì lavora come cuoca in un ristorante. Ora si attende il rientro della salma, mentre la madre e il suo compagno sono stati messi in quarantena nella capitale inglese.