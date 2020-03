TERAMO – Contravvenendo ai divieti imposti dal Governo italiano per far fronte all’emergenza Coronavirus, 9 studenti Erasmus di origine spagnola, sarebbero stati sorpresi a festeggiare all’interno di un appartamento in centro a Teramo. I giovani sarebbero stati sorpresi nel bel mezzo di un aperitivo con musica. Per loro è scattata la denuncia immediata.