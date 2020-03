PESCARA – Oggi, a seguito dei provvedimenti adottati del nuovo D.P.C.M in materia Coronavirus, abbiamo chiesto il parere ad un medico odontoiatra di Pescara, il dottor Mirko Stornelli. Il dentista ha spiegato quali sono le condizioni di lavoro e le decisioni attuate da medici che come lui hanno uno studio privato.

Il dottore spiega: «I dispositivi di protezione che abbiamo a livello individuale, in quanto odontoiatri e non solo, ci proteggono normalmente da tutte le altre patologie a rischio infettivo; mentre per quanto riguardo le patologie delle vie aeree la protezione non è idonea, quindi dire che noi lavoriamo in un ambiente totalmente sicuro per noi e per nostri pazienti io non mi sento di dirlo… C’è un rischio crociato di infezioni». Di seguito il video dell’intervista al professionista.

Potete vedere il video sulla nostra pagina Facebook al seguente link: https://www.facebook.com/ilMartino.it/videos/847841179022431/