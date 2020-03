Sono scattate le prime denunce in Abruzzo per coloro i quali non rispettano le nuove normative imposte dal decreto emesso dal Governo, per far fronte all’emergenza Codiv-19. Alle 15 persone registrate nell’area chietina se ne aggiungono altre 11 nel Teramano, 2 nel Pescarese e 7 a Vasto.

Per quanto riguarda la provincia di Teramo, 2 uomini sono stati denunciati perché sono stati trovati a girare fuori dal loro comune di residenza senza una valida giustificazione. Inoltre 5 commercianti non avevano rispettato la norma riguardante la chiusura dei locali.

Anche ad Alba Adriatica, a seguito di un coinvolgimento in un incidente stradale sul lungomare, sono state trovate sprovviste di una valida motivazione per circolare.