Coronavirus: intervento del Sindaco di Alba Adriatica Antonietta Casciotti su Facebook.

Coronavirus, divieti estesi a tutta Italia. Conte: “Spostamenti permessi solo per lavoro, necessità o salute. Stop anche agli assembramenti. Chiusura scuole e università fino al 3 aprile, tutto lo sport si ferma”

Il presidente del Consiglio annuncia la firma di un decreto che di fatto allarga la zona rossa a tutto il Paese: “Ci sarà l’Italia come zona protetta”. La conferenza stampa: “Le nostre abitudini vanno cambiate ora, lo dobbiamo fare subito perché tempo non ce n’è”

Seguiranno puntuali aggiornamenti

Intanto vi invito a seguire scrupolosamente le norme emanate ad oggi.