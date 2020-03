Coronavirus: l’Abruzzo si unisce per una gara di solidarietà

TEST

E’ scattata la gara di solidarietà. dopo le notizie che continuano a giungere dai reparti di terapia intensiva degli ospedali italiani e in queste ore, stanno lavorando per far fronte all’emergenza epidemiologica del Codiv-19. La raccolta fondi “Abruzzo, rafforziamo la terapia intensiva” per ora, ha raccolto oltre 23mila euro in pochissimo ore.

L’obiettivo sarà quello di raggiungere 100mila euro, che verranno poi destinati ai reparti di terapia intensiva dei nosocomi abruzzesi. Tra i promotori della raccolta fondi c’è anche il martinsicurese Gino Bucci, con la sua pagina social “L’Abruzzese Fuorisede”.

Per chiunque fosse interessato a fare una donazione lasciamo di seguito il link: https://www.gofundme.com/f/abruzzo-rafforziamo-la-terapia-intensiva?teamInvite=Zei2DZLnHPdtCVCZLh92fnaDge6jJyqHBqTdhEJWnJJdOrRkytmHfLuL9vKfBEaW