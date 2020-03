MARTINSICURO – Controlli serrati da parte della polizia locale, anche nella città di Martinsicuro. Non solo per chi circola senza alcuna motivazione valida ma anche per le attività commerciali rimaste aperte. Infatti, dopo una serie di controlli effettuati dalla polizia locale su 32 attività, una è stata trovata non in regola. Ora, sul titolare grava una denuncia penale e un’ammenda amministrativa che gli è stata notificata. Inoltre è risultato che il cambio di proprietà dell’attività, a cui era stata ritirata la licenza, non era stato trascritto.

Sempre a Martinsicuro, nella mattinata di sabato, una signora anziana che si trovava in via Dante Alighieri, è stata derubata. L’uomo, che viaggiava a bordo di uno scooter, si è poi dileguato immediatamente. Da quanto appreso, pare che indossasse un casco nero e un fazzoletto per coprire il volto.