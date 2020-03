E’ arrivata nel primo pomeriggio di ieri 8 marzo 2020, la nuova ordinanza della giunta regionale dell’Abruzzo, per quanto concerne l’emergenza Coronavirus.

Nel decreto sono indicate tutte le misure necessarie che in questo momento dovranno essere applicate per far fronte alla situazione d’emergenza, visto anche l’esodo che si sta verificando da Nord.

Qui troverete la versione integrale del decreto pubblicato sul sito del Comune di Martinsicuro.