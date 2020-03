Tweet on Twitter

PESCARA – A seguito dei controlli effettuati dai Carabinieri del Nas, è scattata la sospensione immediata per una parafarmacia a Pescara che, da quanto appreso, vendeva mascherine con un rincaro pari al 500%.

Inoltre, è stato anche scoperto un magazzino nel quale rifiuti sanitari speciali, venivano tenuti in maniera non conforme, perché a stretta vicinanza con alimenti e medicinali non ancora scaduti.

In questi giorni, sono in corso controlli per tutte le farmacie e parafarmacie pubbliche e private.