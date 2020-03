A fronte del numero dei casi in aumento per contagio da Covid-19, l’ospedale di Pescara è vicino ai 100 ricoveri. Rimangono disponibili pochi posti letto, nonostante i pazienti non affetti dal virus, ricoverati in altri reparti, siano stati spostati. Risulterebbero essere 14 le persone intubate, di cui anche pazienti giovani. Ora, si tratterà di capire come rendere disponibili nuovi posti.