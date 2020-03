Tweet on Twitter

Anche in Abruzzo sono in arrivo i primi casi di Coronavirus non di importazione. Ancora è tutto da verificare ma ciò potrebbe dimostrare una diffusione del virus anche sul nostro territorio abruzzese.

I primi due casi riguarderebbero due coniugi, coltivatori diretti, di Città Sant’Angelo che sono stati trasferiti dall’ospedale di Penne al nosocomio pescarese. L’uomo, 70enne, ricoverato per altre patologie, è risultato positivo al Codiv-19. Anche la moglie, dopo il test effettuato nella notte, è risultata positiva al tampone. Entrambi hanno la polmonite e ora si trovano ricoverati nel reparto di Malattie infettive.

Le autorità sanitarie si stanno occupando di rintracciare chiunque abbia avuto contatti con i coniugi.