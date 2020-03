Tweet on Twitter

Share on Facebook

ROSETO – Dopo il primo caso in Abruzzo di coronavirus, un cittadino della brianza venuto a Roseto con la sua famiglia, e il successivo ricovero in ospedale di moglie e figli, il primo cittadino della città Sabatino Di Girolamo, ha deciso di tenere chiuse le scuole ancora per la giornata odierna.

La riapertuta è prevista domani, per quanto riguarda l’istituto comprensivo Roseto 1, mentre nella giornata di giovedì per gli edifici scolastici dell’istituto comprensivo Roseto 2. In queste ore si procederà alla sanificazione dei vari istituti lavorando senza sosta. Una decisione maturata durante il tavolo tecnico voluto dall’Amministrazione comunale e tenutosi venerdì.

I due esercizi commerciali, un bar e un ristorante, precedentemente frequestati dal paziente risultato positivo al Covid 19, hanno invece chiuso per 15 giorni, come richiesto dalla Asl di Teramo, per procedere con le opere di sanificazione.