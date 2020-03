Un Bollettino Medico emanato dalla Direzione Generale ASL di Teramo in data odierna 11 marzo 2020, informa che <<I pazienti positivi al Covid-19 a Teramo sono 8>>. E ancora: <<Tra questi, 1 è in isolamento domiciliare, 1 è ricoverato in Rianimazione, gli altri 6 sono ricoverati in Malattie Infettive>>. Le condizioni del paziente in Rianimazione rimangono comunque stabili pur nella loro criticità.

<<Dei 6 ricoverati in malattie infettive, 4 sono in buone condizioni di salute, mentre 2 hanno la polmonite senza necessità, al momento, di ventilazione assistita>>. In tutta la provincia di Teramo ad ora, circa 50 persone sono state sottoposte a sorveglianza attiva da parte dei Medici del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Il numero, ci fanno sapere, <<è destinato ad aumentare a breve, poiché si sta procedendo alla mappatura dei contatti dei nuovi casi risultati positivi al virus>>.