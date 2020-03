Coronavirus, terzo caso accertato a Sulmona per un’infermiera

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

SULMONA – C’è ufficialmente un terzo caso positivo di Covid-19 a Sulmona, dopo quello del 60 residente a Roma e del 56 enne dipendente della Saca. Si tratta di una infermiera di 40 anni della clinica San Raffaele, risultata positiva dopo essersi sentita male durante un turno di lavoro qualche sera fa. Ora l’infermiera è stata trasportata ad Avezzano, intanto il San Raffaele intanto ha attivato la sorveglianza attiva con l’isolamento domiciliare di otto operatori sanitari entrati in stretto contatto con la 40enne. E’ stato fatto un tampone anche ad una 60enne, paziente entrato in contatto spesso con l’infermiera nonostante sia stata negativo in passato.