Un nuovo caso di Covid-19 a Roseto. A confermarlo è la Asl di Teramo e si tratterebbe di un uomo rientrato dall’estero la scorsa settimana.

Nel rispetto delle normative vigenti, in materia di prevenzione, il paziente si è subito messo in quarantena. Il paziente presenta sintomi di febbre e la ASL sta valutando un ipotetico ricovero. Inoltre l’uomo avrebbe dichiarato di non aver avuto alcun contatto con familiari o altre persone dopo il suo rientro.