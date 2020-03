Coronavirus. Vagnoni: “Attiveremo la distribuzione di medicinali a domicilio”

TEST

A fronte del nuovo e ferreo decreto emanato dal Governo italiano per fronteggiare l’emergenza coronavirus, il primo cittadino di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, fa sapere che stanno arrivando tantissime segnalazioni di cittadini preoccupati per la presenza di persone provenienti dal Nord Italia. Su questo afferma: <<Stiamo facendo tutto il possibile per sensibilizzare le persone a limitare gli spostamenti e mettersi in quarantena>>.

Inoltre, afferma che <<Ci stiamo attivando per dare assistenza agli anziani con la distribuzione di medicinali a domicilio e rimaniamo a disposizione per qualsiasi necessità>>.