Coronavirus. Vagnoni: “Chiusi tempo libero e parchi gioco”. Ulteriori provvedimenti in arrivo

A fronte del nuovo decreto emanato ieri sera dal Governo in materia di prevenzione dal Codiv-19, il Sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni, è a lavoro per valutare le prossime mosse da compiere a tutela della nostra cittadina e dei suoi abitanti.

Tuttavia, non manca di mostrare il suo disappunto per questo decreto, a suo giudizio poco chiaro, dicendo: <<Non si può dire “STATE A CASA” e poi consentire a molteplici attività di rimanere aperte>>. Il primo cittadino, infatti, fa notare che c’è ancora molta confusione e invita le attività limitare le aperture. Inoltre afferma: <<Questa mattina ho disposto chiusura fisica dell’impianto del tempo libero e dei parchi gioco con recinzione>>. E ancora: <<Nelle prossime ore valuterò l’adozione di ulteriori provvedimenti>> .

Per quanto riguarda le attività all’aria aperta, dice Vagnoni <<Vanno evitate, in quanto non sono essenziali ed non possono essere oggetto di autocertificazione>>. Infine, ricorda che: <<Anche i movimenti all’interno del nostro comune vanno giustificati per comprovate esigenze (spesa, sanitarie , lavorative).

Seguiranno aggiornamenti sulle prossime decisioni.