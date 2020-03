MARTINSICURO – Sono parole di disappunto e amarezza quelle dichiarate dal Sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni, dopo che anche l’Amministrazione comunale di Martinsicuro ha preso provvedimenti, in linea con decreto emanato lunedì sera dal Governo, per far fronte all’emergenza Codiv-19.

<<C’è un aumento di casi anche in Provincia di Teramo. Forse ancora non abbiamo ben compreso la portata del problema – tuona il primo cittadino>>.

E ancora: <<Le forze dell’ordine mi segnalano ancora persone che si muovono da un Comune all’altro anche per fare la spesa. Dobbiamo restare il più possibile a casa. Quello che sta accadendo a pochi chilometri da noi potrebbe arrivare da un momento all’altro anche nel nostro Comune >>. Insomma, un invito a tutti i cittadini a limitare al minimo gli spostamenti e a chiudere, per quanto possibile, le attività. Uno sforzo necessario per far fronte ad un’emergenza che probabilmente stiamo sottovalutando.