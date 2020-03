Covid-19, Buoni Spesa: arrivano i fondi stanziati dal Governo ai Comuni

ROMA – In arrivo le somme stanziate dal governo per l’emergenza Covid-19 ai comuni; saranno buoni spesa che le famiglie potranno usare per l’acquisto di beni di prima necessità. Il credito verrà distribuito per numero di abitanti e indice di povertà.

Sono stati così diramati; capoluoghi di provincia:

Pesaro con 94.969 abitanti 503.484 euro ;

Urbino con 14.361 abitanti 77.028 euro;

Ascoli Piceno con 48.169 abitanti 267.109 euro;

Fermo con 37.440 abitanti 240.219 euro;

Macerata con 41.514 abitanti 220.089 euro;

Ancona 101.043 abitanti 533.544 euro.

Nel Pesarese – secondo l’Ansa – il contributo più piccolo a Frontino (285 abitanti; 2.417 euro), nell’Ascolano a Palmiano (185 abitanti; 1.432). In provincia di Ancona a Poggio San Marcello (671 abitanti) 4.518 euro e nel Fermano a Monteleone di Fermo (370 abitanti) 2.430 euro.

Per altri centri più grandi: