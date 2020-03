By

ANCONA – ‘Questa è la notizia che attendevamo. È veramente un passo importante perché ci aiuta a gestire meglio l’emergenza. Sono 150 mila mascherine FFP2 e 150 mila chirurgiche, strumenti essenziali per chi lavora in sanità, per continuare a offrire assistenza. Ora attendiamo altro materiale’, lo dichiara entusiasta il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, alla notizia dell’arrivo delle protezioni.

