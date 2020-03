MONTEPRANDONE – Il Comune in prima linea per l’emergenza Conoravirus, acquistando 500 tute e 110 calotte con visiera – dispositivi di protezione individuale – che saranno destinati a medici, infermieri e personale sanitario, impegnato in prima linea per fronteggiare l’emergenza Covid-19 all’Ospedale Madonna del Soccorso.

La prima dotazione di dispositivi di protezione individuale è stata consegnata, questa mattina, giovedì 26 marzo alla dottoressa Roberta Isopi, coordinatore del Pronto Soccorso e Emergenza territoriale del nosocomio sambenedettese, la quale ha ringraziato la comunità di Monteprandone: ‘Grazie per aver pensato a noi. Questo materiale è molto utile e verrà distribuito all’occorrenza ai reparti che ne necessitano’.

‘Nei giorni scorsi, parlando con la dott.ssa Isopi, abbiamo individuato le prime necessità per i sanitari del Madonna del Soccorso – dichiara il sindaco Sergio Loggi – in poco tempo, grazie all’operatività degli uffici comunali, siamo riusciti a reperire risorse di bilancio per l’acquisto dei dispositivi. Oggi abbiamo consegnato al reparto una dotazione di 500 tute protettive contro il rischio biologico.

Nei prossimi giorni recapiteremo 110 calotte con visiera. È questo un piccolo gesto con il quale vogliamo far sentire la vicinanza dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza di Monteprandone a medici, infermieri e operatori socio sanitari che sono in prima linea nella delicata e difficile battaglia contro il coronavirus’.