Covid-19,tamponi anche dal laboratorio dell’Università di Chieti

CHIETI – E’ pronto ad eseguire il test di diagnosi del Covid-19 il laboratorio di genetica molecolare del “Centro Studi e Tecnologie Avanzate” (CAST) dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, diretto da Liborio Stuppia. L’università , dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni della Asl e del Comune di Chieti per l’attività nell’ambito della Microbiologia clinica, darà un contributo significativo nella lavorazione dei tamponi.

Il laboratorio potrà eseguire 250 test al giorno, con la previsione di raddoppiare il numero. Nella fase iniziale i test si concentreranno sui sospetti positivi e sul personale della Asl Lanciano Vasto Chieti. Inoltre, nel laboratorio di Chieti si comincia a lavorare anche sugli asintomatici, segnando una svolta nell’approccio alla verifica dei possibili contagi generati dal contatto con una persona positiva. I test che saranno eseguiti sul personale permetteranno di contenere il contagio e assicurare l’assistenza ai pazienti solo attraverso operatori sicuramente sani.

Gli esami saranno eseguiti da un team di professionisti, guidato da Stuppia, che si avvale anche della collaborazione di Giovanni Di Bonaventura, professore associato di Microbiologia clinica dell’Ateneo. Il laboratorio è dotato di attrezzature ad alta tecnologia per il trattamento dei tamponi in tre fasi: la prima in cui si procederà all’inattivazione virale all’interno di una cabina di sicurezza biologica, seguita dall’estrazione dall’acido nucleico per terminare con la fase di amplificazione del numero di copie dei geni che si stanno cercando.