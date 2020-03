By

Su firma del Governatore Marsilio: 5 Comuni in provincia di Teramo, uno in provincia di Pescara.

Il Governatore della Regione Abruzzo Marsilio, su richiesta dei rispettivi sindaci, ha appena firmato l’ordinanza relativa all’istituzione della zona rossa per sei Comuni abruzzesi, cinque in provincia di Teramo (Castel Messer Raimondo, Arsita, Bisenti, Montefino e Castilenti) e uno in quella di Pescara (Elice).