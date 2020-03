CoViD19 Marche: 22 decessi nelle ultime 24 ore

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ecco i dati nella Regione Marche relativi alle singole città.

I numeri riguardano pazienti che sono in quarantena presso il proprio domicilio o ricoverati presso una struttura ospedaliera.

Nei maggiori comuni delle Marche:

Pesaro: 453.

Fano: 170.

Vallefoglia 59.

Urbino 30.

Ancona 131:

Jesi 33.

Falconara Marittima 35.

Cingoli 45.

Civitanova Marche 21.

Macerata 17.

Fermo 44.

Porto Sant’ Elpidio 17.

Porto San Giorgio 9.

Ascoli Piceno 12.

San Benedetto del Tronto 2.

Monsampolo del Tronto 2.

Montalto Marche 2.

Grottammare 1.

DECESSI

22 decessi nelle ultime 24 ore che portano il numero totale a quota 136.

96 sono maschi e 40 donne di cui il 98,5% con patologie pregresse e con un’età media di 79 anni.

Questi i dati del Gores che poi suddivide i decessi per province: 106 in quella di Pesaro-Urbino, 16 Ancona, 6 Macerata, 7 Fermo e 1 ad Ascoli Piceno.

ULTIM’ORA: ad Ascoli Piceno si sono registrati altri due casi di positività al coronavirus: quelli di un pompiere e di un commerciante.

Il vigile del Fuoco sarebbe stato contagiato in ospedale e non sarebbe mai stato in servizio negli ultimi giorni.

Si sono aggravate, nella serata di ieri, le condizioni di salute di un altro dipendente del Comune di Ascoli ricoverato nei giorni scorsi nella Rianimazione dell’ospedale di San Benedetto.