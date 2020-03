CoViD19 Marche: Ceriscioli firma una nuova ordinanza

Altra nuova ordinanza da parte del Governatore delle MArche Luca Ceriscioli.

In tutta la Regione Marche dalla mezzanotte di qyesta sera fino al 3 aprile sarà vietato entrare in parchi e giardini pubblici.

Restrizioni anche per quanto riguarda gli accompagnatori dei cani che non potranno allontanarsi dalla propria abitazione.

Autogrill o ristoranti posti nelle zone autostradali possono essere frequentati fino alle ore 18.

Ecco i due articoli principali dell’ordinanza:

Articolo 1

Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici.

L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari).

Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.

Articolo 2

Al fine di contrastare ulteriormente le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del Dpcm 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante:

a) è consentita lungo la rete autostradale (art. 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);

b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6 alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada);

c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.

IL DOCUMENTO UFFICIALE INTEGRALE DELLA NUOVA ORDINANZA (Clicca Qui)