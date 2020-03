CoViD19 Martinsicuro: aggiornamenti del Sindaco

Il Sindaco del Comune di Martinsicuro Massimo Vagnoni:

“Buongiorno a tutti .

Vi do alcuni aggiornamenti sull’emergenza coronavirus nella nostra Città .

Questa mattina ho segnalato alla ASL di Teramo come su una mappa apparsa sui giornali, nel comune di Martinsicuro fossero segnalati 3 casi di positività al covid 19 .

Il servizio SIESP dell’ASL di Teramo mi ha confermato che ad oggi il nostro comune ha un solo caso domiciliare (che già conoscevamo).

I dati in possesso del detto servizio sono relativi solo ai casi in cui il soggetto positivo sta a casa .

Ho quindi provveduto a verificare presso gli ospedali se qualche nostro residente fosse ricoverato con tampone positivo .

L’autorità sanitaria mi ha confermato che al momento non risultano casi segnalati .

Naturalmente , considerata la situazione e i precedenti , non posso escludere che ci siano casi positivi (magari di qualche persona ricoverata ) ne’ che ci siano persone che hanno eseguito tamponi .

Questa al momento la situazione .

Ci sentiamo più tardi se ci sono novità .

Buona domenica a tutti .”