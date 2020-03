CoViD19 Martinsicuro, il Sindaco: lutto e minuto di silenzio

MARTINSICURO – Il Sindaco del Comune di Martinsicuro Massimo Vagnoni sulla pagina facebook del Comune truentino ha reso noto ieri sera (lunedì 30 marzo 2020, ore 21:39)

“Domani (oggi, martedì 31 marzo, n.d.c.s.), per ricordare le tante vittime di questa drammatica epidemia, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro, anche il nostro Comune aderirà all’invito promosso dall’ANCI.

Bandiere a mezz’asta e, alle 12.00, sarò con la fascia tricolore🇮🇹 davanti al municipio per osservare un minuto di silenzio a nome di tutta la cittadinanza.

In questo momento così drammatico, è fondamentale rimanere compatti e uniti nei valori della fratellanza e della solidarietà, e condividere insieme un momento di raccoglimento nazionale doveroso e dovuto alle famiglie e alle comunità straziate dal dolore.



Invito, quindi, ognuno di Voi a fare la stessa cosa nella vostra abitazione .

Sarà un momento di profonda unione da vivere … distanti … ma uniti .



Buonanotte amici “

Il Sindaco di Martinsicuro

Dott. Massimo Vagnoni

