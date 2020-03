CoViD19, Samb: #restateAcasa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Calcio dopo le decisioni delle istituzioni nazionali politiche e sportive ha voluto lasciare un chiaro e forte messaggio ai propri beniamini:

“Torneremo presto ad abbracciarci, a gioire, a emozionarci.

Dobbiamo crederci.

Tutti.

E’ arrivato il momento di fare gruppo, di pensare alla nostra nazione come a un’unica grande squadra, pronta a giocarsi la partita più importante, quella della vita.

Da oggi ci fermiamo e invitiamo tutti a restare a casa seguendo con grande senso di responsabilità le nuove disposizioni.

Tutti insieme ce la faremo! FORZA ITALIA!”

S.S SAMBENEDETTESE CALCIO

LA COMUNICATO UFFICIALE DELLA LEGA PRO

Preso atto dell’art. 1. comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” in cui viene decretato che: “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;” la Lega Pro dispone di rinviare, a data da destinarsi, tutte le gare in programma dal 10 marzo 2020 al 03 aprile 2020.

Si precisa che la nuova programmazione delle singole gare, in merito al giorno e all’orario di svolgimento, sarà resa nota con successivo comunicato ufficiale.

INTERROTTI ANCHE GLI ALLENAMENTI

La S.S Sambenedettese Calcio comunica che tutte le sedute di allenamento della prima squadra sono sospese fino a lunedì 16 marzo.