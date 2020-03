CoViD19, Tortoreto: quarantena volontaria per uno studente “Erasmus”

TORTORETO – E’ tornato a casa, a Tortoreto, ed è in quarantena volontaria Enrico Romagnoli, studente di 25 anni dell’Università di Teramo, impegnato fino a sabato scorso in un progetto Erasmus a Madrid.

Il ragazzo è tornato nella sua casa di Tortoreto ed ha raccontato l’esperienza del viaggio di ritorno dalla penisola iberica.

Fuggito insieme ad altri nel momento in cui in Spagna le accortezze applicate in Italia non venivano garantite…

Ecco dunque l’imbarco sulla nave Grimaldi insieme ad altri studenti e lavoratori italiani, nell’ultimo viaggio verso la nostra penisola.

Il ringraziamento del giovane va ai marittimi dell’imbarcazione e a coloro che lavorano nell’Ufficio Erasmus dell’Università di Teramo, Francesca Vaccarelli e Giovanna Cacciatore in primis che hanno sostenuto lo studente nel viaggio di ritorno.