CoViD19: vertice tra le parti per decidere le attività da chiudere

Governo-Sindacati-Industriali: incontro per scongiurare lo sciopero.

ROMA – Ore 12 Palazzo Chigi: trattativa tra governo e parti sociali per cercare un accordo onde evitare gli scioperi già confermati dai sindacati dei metalmeccanici di Lazio e Lombardia.

Da una parte il capo di Confindustria Vincenzo Boccia che lamenta una lista troppo restrittiva per gli industriali e uno scenario da “economia di guerra” per lo stop del 70% delle attività e una stima di 100 miliardi di euro per ogni mese di fermo.

Dall’altra parte la voce dei lavoratori da parte dei sindacati.

Le parole del segretario della UIL Carmelo Barbagallo: “Molte delle nostre richieste sono state accolte, ora aspettiamo solo l’immediata promulgazione degli atti amministrativi che avverrà già in giornata.

L’elenco presentato pochi giorni fa dal Governo era troppo esteso: secondo noi, molte di quelle attività andavano sospese per porre un argine al diffondersi del contagio da Covid19.

Non ci sembrava che, in questa fase, alcune produzioni fossero così necessarie”.