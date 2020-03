Da Sulmona a Modena come volontaria per curare il Covid-19, la storia di Paola: “E’ una vocazione”

SULMONA – Vocazione: disposizione naturale all’esercizio di una determinata professione o arte o allo studio di una particolare disciplina. E’ questo il significato che si trova sui dizionari di questa ed è questo ciò che sta ricorrendo Paola Camboni, una ragazza di 24 che ha seguito il proprio istinto per aiutare il prossimo, in difficoltà in questo caso. La nativa di Sulmona è partita come volontaria dalla propria patria per far fronte all’emergenza Covid-19 nelle zone che più colpite dalla pandemia. “Volevo lavorare ed aiutare l’italia, a Sulmona mi restava un po’ difficile, così mi sono iscritta ad un’agenzia che cercava aiuto per il Covid-19 e mi sono iscritta dicendo che ero disponibile anche da subito” ha detto Paola ai nostri microfoni. “Dopo due giorni mi hanno chiamato a lavorare all’ospedale di Baggiovara in provincia di Modena. Nel 2016 ho conseguito un corso OSS a Sulmona, non ho trovato molto per fare questo lavoro, così ho colto al volo questa opportunità”.

Aiutare il prossimo per lei è più di una passione o di un semplice lavoro, ma una vera e propria vocazione: “Amo aiutare gli altri, le persone in difficoltà. Penso che anche un sorriso possa migliorare la giornata di una persona malata o ricoverata! Sono fatta così: così buona, forse anche troppo, che metto il bene degli altri sempre davanti a tutto”. Un bellissimo gesto di speranza, di umanità quello di Paola come di tutti i volontari di qualsiasi parte d’Italia che hanno messo in gioco le loro vite per tornare presto alla normalità. E perchè no, auspicando anche un futuro migliore.