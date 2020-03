Dopo l’annuncio di Conte, affollamento nella notte al Carrefour di Pescara

PESCARA – Centinaia di persone accalcate al Carrefour di Pescara Porta Nuova aperto h24 per fare la spesa in piena notte. Dopo l’annuncio del premier Conte sul nuovo decreto per l’emergenza Coronavirus, che prevede l’estensione a tutta Italia delle regole già attuate nelle zone rosse della penisola, troppe persone si sono ammassate per fare la spesa prese dal panico di non poter più uscire nei giorni successivi.

Nonostante Conte ha fin da subito chiarito che non è vietato uscire di casa, ma lo si può fare solamente per necessità di sussistenza, motivi sanitari e lavorativi. A dispetto di tutto ciò la fila di persone che si è creata ieri notte al Carrefour ha reso necessario l’intervento della polizia di Pescara al fine di riportare la situazione alla calma.

Questo episodio dimostra l’individualismo imperante della persone, ma al contrario sarà la responsabilità individuale la chiave di volta in questa situazione di emergenza. Per essere uniti non bisogna agire come degli atomi isolati, ma fare ciò che è meglio per tutti, e al momento questo consiste nel seguire il nuovo decreto per l’emergenza Coronavirus.