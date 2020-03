Gallera (Regione Lombardia):misure molto forti ma necessarie

Le misure contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono inedite e sicuramente molto forti ma assolutamente necessarie per provare a contenere la diffusione di questo virus, che ha una velocità di contagio enorme, e per continuare a garantire cure salvavita a tutti. Giovedì 28 febbraio avevamo 51 pazienti in terapia intensiva, oggi, dopo 9 giorni, sono diventati 359. O si interviene in maniera netta oppure il sistema non sarà in grado di reggere a lungo.

Questa la dichiarazione dell’assessore al welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera.