Tragedia a Giulianova. Un giovane di 15 anni è stato ritrovato senza vita nel letto, probabilmente stroncato da un infarto.

Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 14 di ieri. Il giovane era uno studente del Liceo Scientifico Curie. A lanciare l’allarme sono stati i genitori che hanno immediatamente chiamato il 118. Purtroppo, per per il ragazzo non c’è stato nulla da fare e inutili sono stati i tentativi di rianimarlo. Sul posto anche i carabinieri. Ora per il corpo, secondo quanto voluto dal pm, sarà necessaria un’autopsia.