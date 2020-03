Giulianova: Costantini dispone l’apertura del C.O.C.

By

Il Sindaco di Giulianova Jwan Costantini ha disposto l’apertura del Centro operativo comunale (C.O.C.), come suggerito dalla Protezione Civile Regionale, per sostenere in lavoro delle autorità sanitarie e garantire assistenza alla popolazione giuliese. Alle ore 12.00 è stata convocata una riunione operativa nella sede del Centro, all’ex Casa Cantoniera.

“Siamo in emergenza nazionale e il nostro compito è quello di garantire assistenza alla popolazione – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – grazie all’ottimo lavoro che da sempre svolgono i nostri volontari di Protezione Civile, come già ampiamente dimostrato con terremoti e maltempo. Confido in loro e nel massimo senso civico e di responsabilità di ognuno di noi”.