I Sindaci del teramano sull’ordinanza di “zona Rossa” nella Vallata del Fino

Gianguido D’Alberto, attraverso la sua pagina Facebook, ha comunicato il punto di vista dei Sindaci sul provvedimento in Val Fino.

In qualità di presidente del comitato ristretto dei Sindaci, dopo giorni di numerose insistenti sollecitazioni istituzionali, esprimiamo soddisfazione per l’adozione dell’ordinanza con cui il Presidente della Regione Marsilio ha istituito la zona rossa nella Vallata del Fino.

Un atto per la cui adozione, insieme a tutti i Sindaci della Provincia, mi sono ripetutamente adoperato, pienamente consapevole della gravità della situazione sanitaria di quell’area rispetto al resto del territorio provinciale.

L’Ordinanza prevede misure particolarmente restrittive che invito tutti i cittadini a rispettare, sollecitando soprattutto chi non vive in tale zona ad evitare gli ingressi, in questo periodo particolarmente rischiosi. Ancora una volta, nella drammatica situazione che viviamo, le autorità sono state costrette a fare scelte forti, restrittive, forse impopolari ma necessarie per salvaguardare i singoli e la salute collettiva. È questo un segnale concreto che continuiamo a dare anche per testimoniare la nostra vicinanza a tutti voi in una prova dalla quale, sono sicuro, usciremo tutti insieme, grazie alla nostra capacità di rispettare e rispettarci vicendevolmente e grazie anche alla maturità civica e sociale che stiamo dimostrando. Perché la forza delle nostre difficili scelte, ci viene anche e soprattutto dalla certezza che voi, in questo momento, ne state comprendendo il senso e la necessità.

Un ringraziamento al Presidente, al quale come Anci Abruzzo ci eravamo rivolti con insistenza e che continueremo a sostenere in tutte le sedi per la tutela della salute della nostra comunità regionale; ma soprattuto esprimiamo la vicinanza a tutti i sindaci della Vallata del Fino e alle loro comunità:

che il cordone sanitario istituito sia avvertito come un forte abbraccio dell’intera collettività provinciale e regionale.

Non siete soli; come, grazie a voi, soli non ci sentiamo nemmeno noi.