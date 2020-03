Il Sindaco D’Alberto: ”Ora più che mai restate a casa! Forza Teramo”

I sopralluoghi svolti dalla Polizia Municipale sono centinaia, la situazione nelle strade teramane sembra essere sotto controllo. Gianguido D’Alberto invita nuovamente i suoi cittadini a rimanere a casa, ora più che mai.

”In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COV-19, al fine di garantire l’applicazione delle misure urgenti disposte per il contenimento della stessa, si sono intensificati i servizi di controllo su tutto il territorio.

Nella mattinata, direttamente e grazie alla preziosissima azione della Polizia Municipale di Teramo, sono stati intensificati i controlli tesi a verificare le reali condizioni in cui vertono gli Uffici Postali di Teramo in Via Paladini, Via Cona, Via Pannella e San Nicolò a Tordino. Al momento la situazione resta sotto controllo ma non basta. Bisogna uscire solo se necessario!

Ricordiamo che tali azioni hanno come scopo principale quello di EVITARE TUTTI GLI ASSEMBRAMENTI E GLI SPOSTAMENTI NON NECESSARI.

Ribadisco con enfasi la raccomandazione a tutti i cittadini di osservare le precauzioni per contenere la diffusione del contagio. Gli assembramenti e tutti gli spostamenti non necessari devono essere evitati, dobbiamo tutti mantenere un comportamento responsabile per preservare gli altri e noi stessi. Non è il momento di rischiare, considerando i numeri dei contagiati che aumentano quotidianamente, ma di agire con il senso di responsabilità che da sempre contraddistingue la nostra amata Teramo. Continueremo e intensificheremo ancora, direttamente e attraverso tutte le forze dell’ordine, i controlli. Restate a casa. Ora più che mai.

Se tutti adempiamo al rispetto delle regole saremo in grado di superare più velocemente questa emergenza. Forza Teramo!”