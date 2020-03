#IORESTOACASA, stop al mercato settimanale. Medicine a domicilio

Il Comune di Grottammare dichiara lo stop ai mercati settimanali e stilato l’elenco delle attività di vendita di generi alimentari disponibili alla consegna a domicilio. E per chi ha difficoltà motorie e è privo di assistenza potrà usufruire del sistema messo in atto per l'emergenza 'medicine a domicilio' dalla Farmacia Comunale