La Hera srl ha annunciato 135 licenziamenti nei supermercati controllati da Conad a marchio Iperconad. Gli stabilimenti interessati saranno quelli di: Colonnella, Città Sant’Angelo e Ortona. Gli esuberi saranno 65 per Città Sant’Angelo, 40 per Colonnella, 30 per Ortona; per un totale di 135 licenziamenti. In seguito alla notizia, il consilgiere regionale Paolucci (Pd) ha invitato la Regione a chiarire con Hera srl la situazione e quindi ad intervenire a tutela dei lavoratori.