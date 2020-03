Le studentesse dello Spaventa dicono la loro: «Facciamo la nostra parte»

PESCARA – Le studentesse della classe 5 H del liceo delle Scienze Umane “B. Spaventa” di Città Sant’Angelo dicono la loro riguardo la situazione che stanno vivendo data l’emergenza Covid-19. Le scuole saranno chiuse fino al 3 aprile e gli studenti stanno facendo la loro parte insieme agli insegnanti seguendo le lezioni online e dando il meglio che possono.

Riportiamo alcuni pensieri delle studentesse dello Spaventa. Alla fine dell’articolo troverete il video delle studentesse che parleranno di questa loro nuova esperienza scolastica.

Noemi Calà: «Studenti state tranquilli, sicuramente il Miur provvederà ad aiutarci e mi raccomando: restate a casa!».

Alessandra Del Pretaro: «Facciamo la nostra, partecipiamo alla lotta contro il Coronavirus».

Miriam Di Tullio: «La scuola sta cercando in tutti modi di far completare ai ragazzi anche da casa il loro percorso di studio per affrontare al meglio l’esame di stato».

Giulia Cilli: «In questo clima noi studenti siamo messi a dura prova soprattutto per quelli che dovranno svolgere l’esame di stato. Al momento ogni giorni seguiamo delle lezioni virtuali che ci aiutano, ma ci mancano le lezioni frontali, l’ambiente scolastico e soprattutto lo stare con gli altri. Inoltre, crea molta tensione il non sapere come e quando si svolgerà la maturità».

Veronica Miccoli: «Dobbiamo concentrarci su ciò che conta davvero, all’improvviso siamo catapultati in un’esperienza nuova di fronte alla quale dobbiamo mantenere un comportamento adeguato. Sono giorni di chiusura che però ci danno l’opportunità di crescere: possiamo creare una nuova routine, leggere un libro, dedicarci allo studio, favoriti dalle piattaforme online, e questo è uno sforzo che tutti dobbiamo fare»

Gaia Pieragostino: «Non mi piace questo clima di incertezza, però la didattica a distanza mi piace, non perchè non andiamo a scuola, ma perchè in questa situazione è più facile imparare e avere la possibilità di interagire in modo diverso con i compagni di scuola».

Elena Di Michele: «Credo che la scuola e i miei professori stiamo compiendo un ottimo lavoro portando avanti il programma ed essendo sempre presenti, per questo li ringrazio tantissimo. TUTTI DOBBIAMO FARE LA NOSTRA PARTE INSIEME».

Potete trovare il video con le prospettive degli studenti sulla nostra pagina Facebook al seguente link: https://www.facebook.com/ilMartino.it/videos/849053768896848/