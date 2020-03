Martinsicuro, appello del Sindaco: state a casa

Il Sindaco del Comune di Martinsicuro Massimo Vagnoni, attraverso i social, ha comunicato il seguente messaggio.

“Aggiornamenti coronavirus .

Le notizie che arrivano dalla Regione Abruzzo sono preoccupanti .

C’è un aumento di casi anche in Provincia di Teramo .

Forse ancora non abbiamo ben compreso la portata del problema .

Le forze dell’ordine mi segnalano ancora persone che si muovono da un comune all’altro anche per fare la spesa .

Qualcuno è stato già denunciato ; ma non ce ne facciamo niente delle denunce .

Il virus circola con le persone .

DOBBIAMO STARE A CASA IL PIÙ POSSIBILE .

Quello che sta accadendo a pochi km da noi può arrivare da un momento all’altro anche nel nostro Comune .

A prescindere da ciò che la norma consente o meno , chiudiamo il più possibile le attività e limitiamo al massimo gli spostamenti .

Vedo ancora troppa gente in giro .

Noi stiamo facendo ogni sforzo possibile , ma ci vuole l’impegno di tutti .

A più tardi .”