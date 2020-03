Martinsicuro: gli auguri alle donne del Sindaco

Il Sindaco del Comune di Martinsicuro Massimo Vagnoni ha pubblicato il seguente augurio alle donne.

““Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non finisce mai” (Oriana Fallaci) .

Festa della donna 2020, una ricorrenza che cade in un momento particolare che ci impedisce di celebrarla con eventi e manifestazioni .

Ma oggi, come deve essere in ogni giorno, non facciamo mancare un pensiero a tutte le donne, per il loro valore, la loro forza, per il loro essere così speciali da diventare uniche.

Tantissimi auguri a tutte Voi